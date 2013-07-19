Выборг начали украшать ко Дню Победы

До 1 мая на главных улицах и площадях вывесят флаги, плакаты, баннеры и перетяжки.

Подрядная организация, выполняющая работы по муниципальному контракту, 22 апреля приступила к украшению городских улиц Выборга к 9 Мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Декоративные элементы с символикой Дня Победы появились на опорах уличного освещения, находящихся на Красной площади, улицах Гагарина и Приморской.

До 1 мая на главных улицах и площадях вывесят флаги, плакаты, баннеры и перетяжки.

Ранее глава администрации Ильдар Гилязов на встрече с депутатами высказал озабоченность текущим содержанием домов в Выборге.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО