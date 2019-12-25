Стало известно, где ограничат проезд в Кронштадте

В городе пройдут работы по реконструкции автодороги.

В Кронштадтском районе проводятся работы по реконструкции автомобильной дороги. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта по Кронштадтскому шоссе от улицы Гидростроителей до улицы Зосимова. Ограничения введут 25 июня, а снимут 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 25 июня до 14 июля закроют движение по Кронштадтскому шоссе от улицы Литке до улицы Адмирала Грейга. Там организуют двустороннее движение по боковому проезду Кронштадтского шоссе. Планируется закрытие движения по улице Адмирала Грейга у пересечения с Кронштадтским шоссе в этот же период, речь идет об участке от Цитадельского шоссе до Кронштадтского шоссе.

Ограничат движение и по проезду без названия от перекрестка с Кронштадтским шоссе и улицей Литке до дома № 21, корпус 2, литера А, по Кронштадтскому шоссе. Ограничения будут действовать с 25 июня по 14 июля. Закроется движение транспорта в направлении от Кронштадтского шоссе к дому 21, корпус 2, литера А, по Кронштадтскому шоссе.

Ранее мы писали, что с 23 июня на три дня закроется движение транспорта по 24-25-й линиям В.О.

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