Так, в апреле этого года спрос на аренду дач вырос в 4,6 раза с аналогичным периодом доковидного 2019 года.

В текущем году петербуржцы стали чаще снимать загородные дачи, передает РБК со ссылкой на "Авито Недвижимость". Это связано, как отмечают эксперты, с закрытием границ и ограничением возможности выбрать место для отдыха.

В апреле 2021 года спрос на аренду дач оказался в 4,6 раз выше аналогичного периода доковидного 2019 года. Весной прошлого года спрос снизился на 10% из-за самоизоляции. Однако к прошлым майским праздникам в стокилометровой зоне вокруг Петербурга уже не было предложений, то в этом году предложения еще были.

Чаще дачи снимали в Курортном, Выборгском, Всеволожском, Ломоносовском районах и Приозерском направлении. Приоритетными были предложения возле водоемов. В Ленобласти лидерами стали Сосново, Сертолово, Токсово, Саперное, Коробицыно, Выборг, Песочное, Васкелово, Лесколово, Кузнечное, Луга.

Владельцы дач предлагали арендовать домик от 15 до 100 тысяч ежемесячно, в зависимости от отдаления от города удобств.

Россияне будут активно рассматривать вариант переезда за город с возможностью возвращаться в город один-два раза в неделю руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

Ранее мы писали, что на месте "Дачи Кинга" появится туристический комплекс.

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