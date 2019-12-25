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Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 10 по 17 апреля
Сегодня, 13:36
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, где передвижные комплексы будут ловить нарушителей ПДД с 10 по 17 апреля

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Мобильные комплексы устанавливают на аварийных перекрестках.

В комитете по информатизации и связи рассказали, по каким адресам на этой неделе, с 10 по 17 апреля, будут работать передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Их устанавливают на аварийно-опасных участках. Конкретные адреса выбирает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о зафиксированных нарушениях передается в ЦАФАП. Постановление по делам об административных нарушениях выносит инспектор после просмотра записей с камер.

Актуальные адреса на эту неделю можно посмотреть здесь. 

Ранее в Смольном рассказали, как получить запись с городской камеры видеонаблюдения. 

Фото: Piter.tv

Теги: пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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