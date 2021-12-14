В Смольном рассказали, как получить запись с городской камеры видеонаблюдения

Проще всего запросить запись через мобильное приложение.

В комитете по информатизации и связи рассказали, как получить видео происшествия с городской видеокамеры. Оставить заявку на сохранение видеоархива, который поступил в Городской мониторинговый центр, может любой человек.

Прежде всего нужно узнать, является ли камера городской или частной. Это можно сделать в мобильном приложении "Безопасный Санкт-Петербург".

Если пользователь стал участником или свидетелем какого-то происшествия, в приложении он сможет найти ближайшую к месту события видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива и передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения. комитет по информатизации и связи.

Для регистрации в приложении требуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги.

Если вы стали свидетелем происшествия, то вы можете воспользоваться функцией "Видеосвидетель" и направить снятый вами материал в городскую систему видеонаблюдения.

Если вы стали свидетелем происшествия, вы можете в течение 7 суток направить запрос на сохранение видео, воспользовавшись функцией "Запрос видео". Выберите адрес происшествия и необходимую видеокамеру на карте, укажите временной интервал записи (не более 30 минут) и нажатием одной кнопки сформируйте запрос на сохранение архива.

Если видео длится более 30 минут, подать заявку можно по телефону 576-26-15.

Видеоархив хранится 15 суток. Если вы направили запрос, то не более 30 суток со дня запроса. В сутки можно направить не более трех запросов.

Вы можете использовать видеозапись при обращении в правоохранительные органы. Видео выдается только по запросу запросу правоохранительных и судебных органов, органов прокуратуры и адвокатов уполномоченному сотруднику.

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Фото: Piter.tv