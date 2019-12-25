Опубликован график патрулирования для выявления нарушителей правил парковки в Петербурге

Патрулирование осуществляют сотрудники комитета по транспорту.

Пресс-служба комитета по транспорту сообщила о том, где будет проходить патрулирование с 19 по 22 августа. Сотрудники будут выявлять водителей, которые нарушили ПДД по парковке.

Речь идет о тех автомобилистах, которые оставили свои машины в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация".

Накануне Piter.TV рассказал о том, что полиция задержала таксиста, который сбил сотрудника комитета по транспорту. В момент происшествия инспектор оформлял протокол об административном правонарушении.

Фото: Piter.TV, Telegram / Начальник транспортного цеха