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Опубликован график патрулирования для выявления нарушителей правил парковки в Петербурге
Сегодня, 10:21
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Опубликован график патрулирования для выявления нарушителей правил парковки в Петербурге

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Патрулирование осуществляют сотрудники комитета по транспорту.

Пресс-служба комитета по транспорту сообщила о том, где будет проходить патрулирование с 19 по 22 августа. Сотрудники будут выявлять водителей, которые нарушили ПДД по парковке.

Речь идет о тех автомобилистах, которые оставили свои машины в зоне действия знаков "Остановка запрещена" или "Стоянка запрещена" с дополнительной табличкой "Эвакуация". 

Накануне Piter.TV рассказал о том, что полиция задержала таксиста, который сбил сотрудника комитета по транспорту. В момент происшествия инспектор оформлял протокол об административном правонарушении. 

Фото: Piter.TV, Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: парковка, патрулирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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