  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан таксист-нелегал, наехавший на сотрудника комитета по транспорту
Сегодня, 14:41
112
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Задержан таксист-нелегал, наехавший на сотрудника комитета по транспорту

0 0

Инспектор получил сотрясение мозга.

Полиция задержала таксиста-нелегала, который наехал на сотрудника комитета по транспорту Петербурга. Об этом 18-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 16-го августа у дома №5 по Гончарной улице. Инспектор  Управления по выявлению административных правонарушений оформлял протокол за парковку в неположенном месте, когда таксист на "Хендэ" решил скрыться. 

В результате наезда инспектор получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". 

В среднем в день сотрудники комитета эвакуируют по 50-60 автомобилей, которые водители оставляют под запрещающими знаками. Ведомство получило новые полномочия 29-го июня 2021-го года. 

Фото: Piter.TV

Теги: инспектор, комитет по транспорту, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии