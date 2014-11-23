Задержан таксист-нелегал, наехавший на сотрудника комитета по транспорту

Инспектор получил сотрясение мозга.

Полиция задержала таксиста-нелегала, который наехал на сотрудника комитета по транспорту Петербурга. Об этом 18-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 16-го августа у дома №5 по Гончарной улице. Инспектор Управления по выявлению административных правонарушений оформлял протокол за парковку в неположенном месте, когда таксист на "Хендэ" решил скрыться.

В результате наезда инспектор получил легкие телесные повреждения и сотрясение мозга. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В среднем в день сотрудники комитета эвакуируют по 50-60 автомобилей, которые водители оставляют под запрещающими знаками. Ведомство получило новые полномочия 29-го июня 2021-го года.

Фото: Piter.TV