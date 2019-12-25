На Лиственной подростки распылили газовый баллончик в лицо третьекласснику

Подростков ищет полиция.

В Выборгском районе Петербурга разыскивают подростков, распыливших газовый баллончик в лицо третьекласснику. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне обратился 44-летний мужчина, проживающий в доме 18 по Лиственной улице. Он рассказал, что у его дома неизвестные подростки из хулиганских побуждений распылили содержимое газового баллончика в сторону его 9-летнего сына.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле был задержан курьер, распыливший перцовый баллончик в лицо мужчине с ребенком.

Фото: Piter.tv