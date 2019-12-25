В Петербурге завершено строительство газопроводов до границ двух СНТ

Возможность подключения к газораспределительной сети города предоставлена для 61 СНТ.

В Петербурге завершены работы по строительству газопроводов до границ двух СНТ, сообщили в городском комитете по энергетике 5 декабря.

Расширить программу социальной газификации и проложить газопроводы до границ участков садоводческих некоммерческих товариществ поручил президент РФ в Послании Федеральному собранию. А в рамках февральского поручения губернатор утвердил планы-графики догазификации таких территорий на период 2024-2025 годов.

В этом году в Выборгском районе до границ СНТ "НИИТ Песочное" построили газопровод протяженностью 1,5 тыс. метров, который обеспечивает возможность газификации 88 участков. А в Курортном районе специалисты смонтировали более 900 метров газопровода среднего давления для газоснабжения 94 участков СНТ "Ветеран".

Возможность подключения к газораспределительной сети Петербурга предоставлена для 61 СНТ. Сейчас завершается строительство подводящих газопроводов среднего давления до границ еще трех СНТ – "Дачное. Электроавтоматика", "Гипроникель", "ЛЕНИНГРАДСКИЙ АЭРОПОРТ".

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновом Бору газифицирован дом семьи, где воспитывают 18 детей.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Управление заказчика"