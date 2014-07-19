В Петербурге через Финский залив построят газопровод за 4 млрд рублей

Работы подрядчик должен выполнить до 31 октября 2026 года.

Через Невскую губу Финского залива в Петербурге построят газопровод за 4,036 млрд рублей. Конкурс на портале госзакупок объявило ООО "ПетербургГаз".

Заявки принимаются до 10 июля, итоги подведут 12 июля. Работы подрядчик должен выполнить до 31 октября 2026 года.

Планируется строительство "дюкерного перехода газопроводами высокого давления через Невскую губу Финского залива с подходами к нему газопроводами высокого давления со стороны Ольгино в районе Лахтинского разлива и Васильевского острова вдоль Морской набережной до газопровода на улице Нахимова". Длина газопровода составит 6 километров, а срок его эксплуатации – 50 лет.

Ранее на Piter.TV: в поселок Старая Малукса пришел газ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)