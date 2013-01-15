В поселок Старая Малукса пришел газ

Завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 5,6 км.

В поселке Старая Малукса Кировского района Ленинградской области завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 5,6 км. Газопровод позволит привести голубое топливо в 400 домов и котельную. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Сейчас от жителей поселка Старая Малукса принимаются заявки на догазификацию. Всего в Кировском районе по программе догазификации заключено 1 527 договоров на подведение газа, 1282 из них исполнены – до границ земельных участков подведены сети газораспределения.

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тысяч рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тысяч рублей — остальным собственникам домов.

Фото: администрация Ленобласти