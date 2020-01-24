Газон стадиона "Санкт-Петербург" превратится в сувениры

Работы по замене покрытия стадиона завершат 17 июля.

Фрагменты газона со стадиона "Санкт-Петербург" хотят выпустить на рынок в виде сувениров "Зенита". По покрытию ходили и бегали именитые футболисты, в том числе - команда сине-бело-голубых. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ФК "Зенит".

В продажу хотят запустить газон из вратарской зоны, центрального круга, зоны углового удара. Из покрытия сделают боксы и мячи. Причудливый подарок можно будет приобрести в официальных магазинах клуба или выиграть в конкурсе.

Известно, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" планируют заменить к 17 июля. Работы проверят эксперты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что фанаты хотят лишить Роналду капитанской повязки после скандального жеста на Евро.

Фото: Piter.tv