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Газон стадиона "Санкт-Петербург" превратится в сувениры
Сегодня, 16:27
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Газон стадиона "Санкт-Петербург" превратится в сувениры

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Работы по замене покрытия стадиона завершат 17 июля.

Фрагменты газона со стадиона "Санкт-Петербург" хотят выпустить на рынок в виде сувениров "Зенита". По покрытию ходили и бегали именитые футболисты, в том числе - команда сине-бело-голубых. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" со ссылкой на  пресс-службу ФК "Зенит".

В продажу хотят запустить газон из вратарской зоны, центрального круга, зоны углового удара. Из покрытия сделают боксы и мячи. Причудливый подарок можно будет приобрести в официальных магазинах клуба или выиграть в конкурсе. 

Известно, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" планируют заменить к 17 июля. Работы проверят эксперты. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что фанаты хотят лишить Роналду капитанской повязки после скандального жеста на Евро. 

Фото: Piter.tv 

Теги: газон сувенир, евро 2020, зенит, стадион санкт-петербург, футбол
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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