Фанаты хотят лишить Роналду капитанской повязки после скандального жеста на Евро

Фанаты сборной Португалии раскритиковали Криштиану Роналду после проигранного матча с Бельгией. После финального свистка капитан "европейских бразильцев" бросил на газон капитанскую повязку и пнул ее.

В социальных сетях болельщики назвали форварда "Ювентуса" "королевой драмы" и потребовали лишить его капитанской повязки. Другие пользователи сети назвали действия Роналду позором и предположили, что если бы команду за собой вел Бруну Фернандеш Португалия добралась бы до полуфинала.

Напомним, что португальцы проиграли бельгийцам в матче 1/8 финала Евро и завершили свое выступление на турнире. Криштиану Роналду до вылета своей сборной забил на форму больше всех мячей.

Видео: Twitter / Eva Silva