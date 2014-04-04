В Ленобласти с начала года газифицированы более 8 тыс. домов

В настоящее время штаб уделяет особое внимание информированию жителей газифицированных населённых пунктов о возможности подключения.

Как сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленинградской области по итогам заседания областного штаба по газификации, состоявшегося 25 июня, с начала 2026 года голубое топливо было подведено к 8 014 домовладениям.

В ведомстве также привели статистику по реализации президентской программы догазификации: за всё время её действия было заключено более 59,4 тыс. договоров на проведение газа к границам участков, из которых свыше 50,8 тыс. уже исполнены. В общей сложности сетевым топливом пользуются жители 39,7 тыс. домов. В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время штаб уделяет особое внимание информированию жителей газифицированных населённых пунктов о возможности подключения.

Председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов подчеркнул, что информационная работа с населением сейчас имеет не меньшее значение, чем само строительство сетей. По его словам, необходимо дойти до каждого, кто уже имеет техническую возможность подключиться к газу, помочь с документами и разъяснить меры поддержки.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти зафиксирован рост пенсий.

Фото: правительство Ленобласти