За последние три года в Ленобласти газифицировано 672 населенных пунктов

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска подачи газа на молочно-мясную ферму "Осьминское" в деревне Овсище, на которой присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Более десятка поселений Сланцевского района Ленинградской области подключат к природному газу благодаря вводу нового межпоселкового газопровода длиной 43,9 километра, об этом объявили в региональном правительстве.

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска подачи газа на молочно-мясную ферму "Осьминское" в деревне Овсище, на которой присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона подчеркнул амбициозные планы на 2025 год, предусматривающие подключение большего числа домохозяйств к газовой сети, чем за последние три года суммарно.

Стоит отметить, что за минувший трёхлетний период удалось обеспечить газом 672 населенных пункта, построить 565 распределительных газовых сетей общей протяженностью 2038 километров и заключить более 47,6 тысячи соглашений на присоединение потребителей к газовым сетям.

Теперь жители деревень Кушела, Овсище, Заберезье, Кологриво, Плешево, Менюши, Старополье, Шакицы, Пантелейково и Гаянщина имеют возможность провести природный газ в свои жилища. Подать соответствующую заявку можно через официальный сайт или региональный портал "Газпром газораспределение Ленинградская область". Кроме того, предусмотрено предоставление субсидии в диапазоне от 180 до 300 тысяч рублей каждому обратившемуся владельцу жилья.

Ранее мы сообщили о том, что в Кудрово установят мемориал участникам СВО.

Фото: Правительство Ленобласти