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Пожаловавшейся Путину жительнице подключили газ в присутствии вице-премьера

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О своей проблеме женщина сообщила Путину в июне на прямой линии.

Пожаловавшейся президенту Владимиру Путину на проблемы с газификацией ее города жительнице Карачаево-Черкесии Розе Каппушевой подключили газ в присутствии вице-премьера России Александра Новака.

Вице-премьер Новак лично приехал подключать газ жительнице Усть-Джегуты. Новак спросил у нее, поставила ли она газовое оборудование, печку и котел.

Помимо Розы Каппушевой, к газу подключили еще четырех человек в том же микрорайоне города. 

Ранее на Украине предупредили об угрозе коллапса энергосистемы из-за роста тарифов ЖКХ.

Видео: РИА Новости / Telegram

Теги: газ
Категории: Новости России, Лента новостей,

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