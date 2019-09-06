Пожаловавшейся Путину жительнице подключили газ в присутствии вице-премьера

Пожаловавшейся президенту Владимиру Путину на проблемы с газификацией ее города жительнице Карачаево-Черкесии Розе Каппушевой подключили газ в присутствии вице-премьера России Александра Новака.
Вице-премьер Новак лично приехал подключать газ жительнице Усть-Джегуты. Новак спросил у нее, поставила ли она газовое оборудование, печку и котел.
Помимо Розы Каппушевой, к газу подключили еще четырех человек в том же микрорайоне города.
Ранее на Украине предупредили об угрозе коллапса энергосистемы из-за роста тарифов ЖКХ.
Видео: РИА Новости / Telegram
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