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В двух районах Петербурга ограничат движение с 27 ноября
Сегодня, 12:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В двух районах Петербурга ограничат движение с 27 ноября

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ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 27 ноября.

Во Фрунзенском и Центральном районах Петербурга ограничат движение транспорта с 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фрунзенский район

На один день 27 ноября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение по Грузинской улице у улицы Салова.

Центральный район

В связи с производством работ по установке фасадных лесов с 27 ноября по 18 декабря ограничивается движение транспорта по проезду вдоль дома 4 на Дворцовой набережной, а также по Дворцовой набережной от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки.

Ранее сообщалось, что в двух центральных районах Петербурга ограничат движение транспорта с 25 ноября.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, ограничения, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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