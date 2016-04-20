В двух районах Петербурга ограничат движение с 27 ноября

Во Фрунзенском и Центральном районах Петербурга ограничат движение транспорта с 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Фрунзенский район
На один день 27 ноября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение по Грузинской улице у улицы Салова.
Центральный район
В связи с производством работ по установке фасадных лесов с 27 ноября по 18 декабря ограничивается движение транспорта по проезду вдоль дома 4 на Дворцовой набережной, а также по Дворцовой набережной от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки.
Ранее сообщалось, что в двух центральных районах Петербурга ограничат движение транспорта с 25 ноября.
Фото: Piter.TV
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