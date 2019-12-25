ГАТИ предупреждает горожан об ограничении движения с субботы

На некоторых участках ограничения будут действовать до сентября.

В четверг, 22 июля, пресс-служба ГАТИ сообщила о ряде новых ограничений движения в Петербурге с субботы, 24 июля.

Так, 24 июля по 15 сентября поэтапно ограничат и закроют движение транспорта по Пискарёвскому проспекту от Свердловской набережной до Пискарёвского путепровода из-за ремонта дороги. С 24 июля по 2 сентября те же ограничения коснутся улицы Куйбышева от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной.

Также с субботы до 14 сентября ограничат движение по улице Александра Матросова в г. Павловск от Елизаветинской улицы до Павловского шоссе. До 9 сентября ограничат вижение транспорта по 4-5 линии В.О. от Университетской набережной до набережной реки Смоленки (без перекрестков).

До 15 августа ограничивается движение транспорта по Тихорецкому проспекту от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников. Кроме того, с 13 по 15 августа закрывается движение транспорта по улице Вернадского и Зелёной улице у Тихорецкого проспекта. С 14 по 15 августа закрывается движение транспорта по проспекту Науки у Тихорецкого проспекта.

На год, с 25 июля 2021 года по 24 июля 2022 года, ограничат движение по набережной реки Мойки от Круглого переулка до Мошкова переулка.

С 26 июля по 5 сентября водители не смогут проехать по нечетной стороне Большой Морской улицы от набережной Крюкова канала до Исаакиевской площади и по набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за дорожных работ изменят маршруты трамваи и троллейбусы.

Фото: Piter.tv