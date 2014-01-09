Экс-главу комитета по образованию Гатчинского района подозревают в превышении полномочий

Глыбина знала о нарушениях, которые были допущены, при ремонте школы в поселке Лукаши. Она осознавала, что здание нельзя вводить в эксплуатацию.

В среду, 8 декабря, стало известно, что следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении экс-председателя комитета образования Гатчинского района Елены Глыбиной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Так, по версии следствия, Глыбина знала о нарушениях, которые были допущены, при ремонте школы в поселке Лукаши. Она осознавала, что здание нельзя вводить в эксплуатацию. Однако экс-председателя комитета образования Гатчинского района вынесла распоряжение о работе школы в штатном режиме с начала учебного процесса этого года.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

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Фото: Piter.tv