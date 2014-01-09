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Экс-главу комитета по образованию Гатчинского района подозревают в превышении полномочий
Вчера, 23:12
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Экс-главу комитета по образованию Гатчинского района подозревают в превышении полномочий

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Глыбина знала о нарушениях, которые были допущены, при ремонте школы в поселке Лукаши. Она осознавала, что здание нельзя вводить в эксплуатацию.

В среду, 8 декабря, стало известно, что следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении экс-председателя комитета образования Гатчинского района Елены Глыбиной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Так, по версии следствия, Глыбина знала о нарушениях, которые были допущены, при ремонте школы в поселке Лукаши. Она осознавала, что здание нельзя вводить в эксплуатацию. Однако экс-председателя комитета образования Гатчинского района вынесла распоряжение о работе школы в штатном режиме с начала учебного процесса этого года.  

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

Ранее сообщника Кулибабы арестовали на 2 месяца по делу о двойном убийстве 28-летней давности. Карпинский вину не признал и просил домашний арест или более мягкую меру.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, глыбина, превышение должностных полномочий, уголовное дело, экс-глава комитета по образованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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