Сообщника Кулибабы арестовали на 2 месяца по делу о двойном убийстве 28-летней давности

Карпинский вину не признал и просил домашний арест или более мягкую меру.

В среду, 8 декабря, Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу Владимира Карпинского. Его обвиняют в совершении преступления по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

По версии следствия, 16 августа 1993 года Кулибаба, бывший председатель Федерации вольной борьбы Петербурга, и трое его сообщников – Аристов, Карпинский и Мотыль – совершили преступление. Кулибаба предоставил два автомата АК-74-У Аристову и Карпинскому. Первый выстрелил не менее 10 раз в С., а второй не менее 16 раз в У. Мотыль должен был скрыть оружие и преступников.

Карпинский вину не признал и просил домашний арест или более мягкую меру. Суд постановил заключить под стражу Карпинского до 6 февраля 2022 года.

Ранее по подозрению в убийстве 28-летней давности в Петербурге задержали еще троих. В полиции добавили, что получили оперативную информацию о причастности 5 граждан в возрасте от 51 года до 63 лет к этому жестокому преступлению.

Фото: Piter.tv

