Работодатель задолжал подчиненному 266 тысяч рублей

Он более двух месяцев не платил ему заработную плату.

В Ленинградской области продолжают расследовать дело в отношении генерального директора ООО "Сиверский агроснаб", который более двух месяцев не платил заработную плату своему подчиненному. Об этом сообщает Следком Ленобласти.

По данным следствия, руководитель с июля 2017 по 31 мая 2018 года задолжал своему работнику 266,1 тысяч рублей.

Руководитель, работавший в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, имея реальную возможность исполнять свои обязанности по оплате труда, полностью не выплачивал заработную плату одному из своих работников свыше двух месяцев. Следком Ленинградской области

Благодаря следователям предприятие погасило задолженность перед работником в полном объеме.Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

В Ленинградской области планируют увеличить зарплату до 64 тысяч рублей.

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