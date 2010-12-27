В Ленинградской области планируют увеличить зарплату до 64 тысяч рублей

На это потребуется 5 лет.

Экономисты Ленинградской области сделали прогноз развития региона до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Базовый "сценарий" предполагает реализацию госполитики по поддержке модернизации и повышение эффективности расходования бюджетных средств. Целевой "сценарий" предполагает ускорение темпов роста экономики. При базовом варианте объем валютного продукта в регионе в 2024 году будет 111,9% (по отношению к 2018 году). ВРП на душу населеия - 797 тысяч рублей при базовом варианте и до 873 тысяч при целевом.

Также будет прирост промышленного производства и увеличение объемов инвестиционных вложений. Зарплата к 2024 году должна увеличиться до 64,3 тысяч рублей.

Общественное обсуждение проекта состоится с 9 по 19 августа 2018 года.

Ранее мы сообщали, что больше всего средств на электросетевые объекты получит Выборгский район Ленобласти

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