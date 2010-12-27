Больше всего средств на электросетевые объекты получит Выборгский район Ленобласти

Выборгскому району выделили почти 15 миллионов рублей.

Муниципальным образованиям Ленинградской области распределены субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Самое большое финансирование получил Выборгский район. На реконструкцию кабельной, воздушной линий и на ремонт 3 трансформатов в поселке Песочное Полянского сельского поселения выделили 13,5 миллионов рублей, также на реконструкцию трансформаторной подстанции в поселке Зеленый Холм выделили 135 тысяч рублей. Каменногорскому поселению досталось 818 тысяч рублей, Гончаровскому сельскому поселению - 315 тысяч рублей. Муринское поселение Всеволожского района получило 252, 5 тысяч на ремонт подстанции №463.

В общей сложности, из бюджета выделили 15 миллионов рублей.

В июле неплательщики Петербурга отдали за электричество 185 миллионов рублей.

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