В Самаре в суд направлено уголовное дело о безучетном потреблении электричества для майнинга криптовалюты

Ущерб от деятельности злоумышленника составил свыше двух миллионов рублей.

Судебная инстанция в российском городе Самара рассмотрит материалы уголовного дела о безучетном потреблении электричества для майнинга криптовалюты. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов страны по региону. Известно, что в начале октября 2023 года 37-летний директор строительной компании вступил с преступный сговор с неустановленными лицами. Мужчина арендовал несколько помещений, находившихся в здании одного из местных предприятий по Ново-Садовой улице. Там злоумышленник разместил майнинговые фермы. Для реализации плана ему пришлось подключить специализированное оборудование к электросетям. Однако приборы учёта энергии оказались запрограммированы на занижение показаний расхода электричества.

За два месяца общий объём потреблённой безучетной электроэнергии превысил 319 000 кВт/ч, а сумма ущерба составила более 2 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Оперативники изъяли 371 аппарат для майнинга криптовалюты, а также два прибора учёта электроэнергии и три коммутатора. Они обеспечивали высокоскоростную передачу данных в Интернете. По факту криминальной деятельности в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 165 УК РФ. В ходе расследования злоумышленник в полном объёме возместил потерпевшему причинённый материальный ущерб.

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Фото и видео: МВД Медиа