Мужчина и женщина подозреваются в убийстве жителя Гатчины

Полицией Гатчинского района задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 августа поступила информация о том, что в кустах у дома 30 по улице Генерала Крыша в Гатчине находится тело мужчины.

Полицейские выяснили, что погибшему на вид около 60 лет, на теле обнаружены множественные резаные ранения в области головы, шеи, груди и поясницы.

По горячим следам в бытовке у дома 30 были задержаны два местных жителя, 41-летняя женщина и 47-летний мужчина. По предварительным данным, оба они причастны к совершению преступления.

Изъяты нож и лопата, которые могли быть использованы при нападении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Фото: Piter.tv