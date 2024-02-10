61-летний житель Гатчины подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

Предварительно установлено, что что это происходило в период с 2014 года по 8 апреля 2019-го в деревне Малое Верево.

Пожилой банщик из Гатчины подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. По данным АН "Оперативном прикрытие", в телефоне мужчины следователи нашли изобличающую аудиозапись разговора с жертвой.

Следователи возбудили сразу два уголовных дела в отношении 61-летнего мужчины. Он работает в муниципальной бане и подрабатывает слесарем в управляющей компании. Установлено, что в период с 2014 года по 8 апреля 2019-го в деревне Малое Верево подозреваемый насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2007 года рождения.

Подозреваемый задержан. При обыске в его квартире изъят мобильный телефоны, в котором хранилась аудиозапись разговора девочки с насильником.

Ещё один 66-летний педофил подозревается в надругательстве над 12-летней девочкой в хамаме на Кораблестроителей.

Фото: Piter.tv