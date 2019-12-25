Специалисты будут готовить школьников Ленобласти к военной службе.

В Гатчине откроется центр военно-патриотического воспитания подростков "Авангард". Специалисты будут готовить школьников Ленобласти к военной службе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В центре также займутся военно-патриотическим воспитанием. Подростков помимо прочего будут обучать азам информационной безопасности. Для родителей организуют методический центр по кибербезопасности и "горячую линию".

Ранее Минобороны поручило создать центры военно-патриотического воспитания молодежи во всех субъектах РФ.

Недавно Гатчина официально стала столицей Ленинградской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области