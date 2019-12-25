Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Соответствующий закон подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Губернатор Александр Дрозденко подписал документ, согласно которому Гатчина официально получила статус столицы Ленинградской области. Документ вступает в силу с момента подписания – 5 апреля.

В тексте закона прописан лишь один пункт: теперь высшие должностные органы государственной власти региона будут находиться не только в Петербурге но и в новой столице.

Решение о признании Гатчины столицей Ленобласти было принято 24 марта во время заседания депутатов. Изменения в законопроект внес губернатор Александр Дрозденко. Предполагается, что органы региональной власти Ленобласти полностью завершат переезд в Гатчину в 2022 году.

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