Инцидент произошёл в конце января месяца этого года.

В пятницу, 16 апреля, полиция задержала петербуржца, который заставлял несовершеннолетнюю попробовать наркотическое средство. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 26 января 2021 года в городе Коммунар в Гатчинском районе Ленобласти у дома №10 по Садовой улице. Молодой человек предложил несовершеннолетней наркотическое средство, сказав ей, что это жевательный табак.

По данному инциденту следственным отделом по городу Гатчина СУ СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Однако найти и задержать правонарушителя удалось в субботу, 16 апреля, в городе Коммунар у дома №8 по Садовой улице.

Отмечается, что молодой человек и ранее был судим.

Ранее мы писали, что ФСБ изъяла в Подмосковье крупную партию синтетических наркотиков.

Фото: Piter.tv