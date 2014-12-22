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Балетная труппа Приморской сцены Мариинки даст концерты в Петербурге
Сегодня, 9:59
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Балетная труппа Приморской сцены Мариинки даст концерты в Петербурге

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Зрители познакомятся с новыми именами.

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра выступит на двух площадках Мариинки в Петербурге с 29 июля по 8 августа. В ее составе самые молодые артисты страны, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Горожанам представят балеты "Щелкунчик" Петра Чайковского, "Корсар" и "Жизель" Адольфа Адана, а также "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова. Откроют гастроли сегодня на Исторической сцене. Зрители познакомятся с новыми именами. 

Кроме того, на сцену выйдут уже полюбившиеся публике артисты: Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Сергей Уманец, Шизуру Като, Сергей Боровых, Арина Нагасэ, Юрий Зиннуров и другие. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине состоялся фестиваль "Дым над водой". 

Фото: pxhere 

Теги: балет, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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