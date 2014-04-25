В Гатчине состоялся фестиваль "Дым над водой": как это было

Мероприятие стало настоящим праздником и обрело свой дом.

В Гатчине в Ленобласти прошел восьмой фестиваль "Дым над водой. От классики до рока". Мероприятие стало настоящим праздником и обрело свой дом – в Приоратском парке на берегу Филькиного озера. Об этом на сцене объявил губернатор Александр Дрозденко.

Кроме того, глава региона пообещал создать музей фестиваля. По традиции Александр Дрозденко получил символичную футболку с надписью "Капитан от классики до рока". На сцену в тот день также вышли артисты самых разных жанров и культурных традиций: звучали академическая классика, сочинения современных композиторов, симфонические версии рок-хитов, фолк, авторская песня, мировая эстрада.

Этот фестиваль – моя миссия. Миссия – просвещать, знакомить с чем-то новым, открывать новые имена, давать площадку молодым, влюблять людей в классику и в симфонический оркестр в целом. Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижер фестиваля

Симфонический оркестр Ленобласти под управлением Михаила Голикова сопровождал все выступления.

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Фото: предоставлено организаторами мероприятия