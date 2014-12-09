В Парке 300-летия Петербурга пройдет фестиваль "Город песчаных скульптур"

Темой в 2025 году станет "Город победителей", скульптуры будут созданы лучшими мастерами страны.

Фестиваль "Город песчаных скульптур" состоится в Парке 300-летия Петербурга с 22 августа по 7 сентября. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 25 июля.

Темой в 2025 году станет "Город победителей", скульптуры будут созданы лучшими мастерами страны. В произведениях отразят подвиги великих полководцев, а также символы победы в Великой Отечественной войне. Центральный объект – Триумфальная арка "Слава победителям".

Ранее мы сообщили о том, что более 50 тыс. зрителей посетили фестиваль "Опера – всем" в 2025 году. За 14 лет мероприятие побывало на 13 городских площадках: от улицы Зодчего Росси до Царского Села.

Фото: Telegram / Пиотровский Online