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В Парке 300-летия Петербурга пройдет фестиваль "Город песчаных скульптур"
Сегодня, 16:58
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В Парке 300-летия Петербурга пройдет фестиваль "Город песчаных скульптур"

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Темой в 2025 году станет "Город победителей", скульптуры будут созданы лучшими мастерами страны.

Фестиваль "Город песчаных скульптур" состоится в Парке 300-летия Петербурга с 22 августа по 7 сентября. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 25 июля. 

Темой в 2025 году станет "Город победителей", скульптуры будут созданы лучшими мастерами страны. В произведениях отразят подвиги великих полководцев, а также символы победы в Великой Отечественной войне. Центральный объект – Триумфальная арка "Слава победителям". 

Ранее мы сообщили о том, что более 50 тыс. зрителей посетили фестиваль "Опера – всем" в 2025 году. За 14 лет мероприятие побывало на 13 городских площадках: от улицы Зодчего Росси до Царского Села. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: парк 300-летия, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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