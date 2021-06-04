Гашиш в тюбиках зубной пасты пытались передать арестанту петербургского СИЗО

Необычную посылку отправила родственница арестованного.

Арестанту СИЗО-1 пытались передать наркотическое вещество. Родственница арестованного упаковала гашиш в тюбики из-под зубной пасты, однако ее схему раскрыли при осмотре передачки, – сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всего сотрудники изолятора изъяли три тюбика с "зубной пастой". На деле же в них хранились пластиковые пакетики с темно-коричневым веществом. "Паста" прошла через экспертизу, которая показала, что в тюбиках хранился гашиш. Информацию об этом передали в полицию. Правоохранители инициировали проверку.

Ранее мы рассказывали, что Бастрыкин поручил доложить о нападении на 15-летнего петербуржца в ПВЗ.

Фото: ВКонтакте / ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области