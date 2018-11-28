В Крестах в батоне нашли три телефона и 0,5 грамма метадона

Посылка изъята, проводится проверка.

В СИЗО-1 при проверке продуктовой передачи для заключенного бдительные сотрудники обнаружили и изъяли прессованное вещество в виде звездочек белого цвета, три сотовых телефона, два USB-кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Экспертиза показала, что неизвестное вещество – это метадон весом 0,5 грамма. Все это было спрятано в нарезном батоне.

По данному факту проводится проверка.

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Фото: пресс-служба УФСИН