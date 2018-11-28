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В Крестах в батоне нашли три телефона и 0,5 грамма метадона
Сегодня, 12:08
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nastya960

В Крестах в батоне нашли три телефона и 0,5 грамма метадона

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Посылка изъята, проводится проверка.

В СИЗО-1 при проверке продуктовой передачи для заключенного бдительные  сотрудники обнаружили и изъяли прессованное вещество в виде звездочек белого цвета, три сотовых телефона, два USB-кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Экспертиза показала, что неизвестное вещество – это метадон весом 0,5 грамма. Все это было спрятано в нарезном батоне.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: Видео: Стас Барецкий с автоматом в руках встретил Дацика у СИЗО "Кресты".
Фото: пресс-служба УФСИН

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Теги: заключенные, кресты, сизо-1
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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