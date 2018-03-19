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Националиста Дацика выпустили из СИЗО "Кресты"

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Стас Борецкий с автоматом Калашникова встречал друга на лимузине.

Во вторник, 26 февраля, из СИЗО "Кресты" в Колпино выпустили националиста Вячеслава Дацика. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На записи видно, что встречать Дацика приехал Стас Барецкий. С автоматом Калашникова на плече музыкант и шоумен проводил друга до лимузина. После они сели в машину и уехали.

Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) — известная в Петербурге личность. Бывший боец без правил в 2007 году привлекался к ответственности по делу о серии ограблений салонов сотовой связи. Выйдя на свободу, Дацик вскоре стал фигурантом другого дела о разбойном нападении на петербургские бордели. Рыжий Тарзан устроил в Северной столице марш "голых проституток". Он вывел их на улицу и вел их до полиции. Конвоиры "Крестов" вели себя с Дациком особенно осторожно. Во время суда к нему привлекали дополнительную охрану.

Напомним, 25 февраля Санкт-Петербургский городской суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении Вячеслава Дацика. Срок давности по статьям "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Побои" истек.

Ранее мы писали, что Стас Барецкий планирует снять в Петербурге фильм "Брат 3".

Видео: Piter.TV

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Теги: вячеслав дацик, сизо кресты, стас барецкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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