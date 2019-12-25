Суд отказал мужчине, который хотел дистанционно обучаться в "Крестах"

Первый курс он закончил с отличием.

Осужденный Александр Логоденко просил суд признать незаконным запрет на продолжение обучения во время его нахождения в СИЗО "Кресты-1". Он требовал обязать начальника изолятора предоставить ему возможность обучаться дистанционно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина хотел, чтобы ему предоставили компьютер и доступ в Интернет. Обучение составляло бы два часа в неделю под контролем администрации.

Истец рассказал, что в 2018-м году он поступил в онлайн академию Cisco Academy, сдав вступительные экзамены. Первый курс закончил с отличием. После того, как его заключили под стражу, обучение прервалось. Обеспечить доступ к компьютеру Логоденко отказались. Использование Интернета в СИЗО не предусматривает законодательство.

Ответчик указал, что дистанционное обучение в СИЗО запрещено, однако он может самообразовываться и пользоваться специальной литературой.

Мужчина был участником разбойного нападения в 2020-м году.

Фото: pixabay.com