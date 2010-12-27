В следственном изоляторе задержали "передачку" с наркотиками

Гашиш был запрятан среди продуктов.

Петербуржца признали виновным в незаконной пересылке психотропных веществ по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, в июне 2018 года мужчина явился в бюро приема продуктовых передач ФКУ СИЗО-1 УФСИН, чтобы передать своему заключенному родственнику продуктовую посылку. Как выяснилось, в посылке было спрятано наркотическое средство, гашиш. "Передачка" не дошла до адресата – в ходе досмотра наркотик обнаружили и изъяли сотрудники изолятора.

Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

Петербургские сбытчики наркотиков довольно креативны: недавно в городе пресекли сбыт запрещенных веществ в конфетных обертках.

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