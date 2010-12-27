В Петербурге пресекли сбыт наркотиков в конфетных обертках

Вместо леденцов под фантиками нашли метилэфедрон.

Петербургские транспортные полицейские пресекли сбыт наркотиков в обертках из-под конфет. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснилось, в районе железнодорожной станции Мурино полицейские заподозрили в незаконном обороте наркотиков 32-летнего мужчину. При досмотре у гражданина изъяли 12 свертков с белым порошкообразным веществом, завернутые в фантики из-под леденцов, в прозрачный пакет и в футляр для наушников.

Вещество оказалось метилэфедроном. Злоумышленник признался, что приобрел наркотик в Петербурге, подбирая "закладку" для последующего сбыта. Ранее мужчина попадался правоохранительным органам за грабеж.

Против "продавца конфет" возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее абитуриент петербургского университета гражданской авиации попал под суд за взятку.

Фото: пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте