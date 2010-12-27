Абитуриент петербургского университета гражданской авиации попал под суд за взятку

Ему назначили штраф.

Перед судом предстал абитуриент Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, который дал взятку преподавателю. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте следственного комитета.

Суд доказал, что преподаватель помог молодому человеку поступить на заочный факультет без экзамена и присутствия во время проведения приемной комиссии. Абитуриент передал педагогу 60 тысяч рублей, но об этом узнали в университете.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Ранее петербуржец заплатит 700 тысяч за взятку экологам Смольного.

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