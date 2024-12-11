На Парашютной улице появится многоуровневый гараж на 320 мест

Удобное место для автомобилей, поможет снизить нагрузку на дворовые парковки.

На Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга появится многоуровневый гараж, рассчитанный на 320 автомобилей. Архитектурный облик объекта согласован городским Комитетом по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект подготовлен компанией "ЦДС-АРХ" по заказу "Универсал Инвест Каменка 1". Гаражный комплекс обеспечит жителям района удобное место для автомобилей, что поможет снизить нагрузку на дворовые парковки.

Современные архитектурные и инженерные решения позволят создать комфортное и безопасное пространство.

Также в Приморском районе появится ресторан в стиле барнхаус.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре