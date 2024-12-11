В Приморском районе появится ресторан в стиле барнхаус

Ожидается, что заведение станет привлекательным местом отдыха для горожан.

В Приморском районе Санкт-Петербурга на территории Большая Каменка появится новый ресторан, выполненный в стиле барнхаус. Архитектурный облик объекта общественного питания уже согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре, уточнил портал "Строительный Петербург".

Проект разработал архитектор Олег Потапченко, а заказчиком строительства выступил предприниматель Юрий Чичоян. Здание будет сочетать минимализм, функциональность и экологичные материалы.

Ожидается, что заведение станет привлекательным местом отдыха для горожан, предлагая современный дизайн и комфортную атмосферу.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре