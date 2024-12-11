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В Приморском районе появится ресторан в стиле барнхаус
Сегодня, 13:15
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В Приморском районе появится ресторан в стиле барнхаус

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Ожидается, что заведение станет привлекательным местом отдыха для горожан.

В Приморском районе Санкт-Петербурга на территории Большая Каменка появится новый ресторан, выполненный в стиле барнхаус. Архитектурный облик объекта общественного питания уже согласован Комитетом по градостроительству и архитектуре, уточнил портал "Строительный Петербург"

Проект разработал архитектор Олег Потапченко, а заказчиком строительства выступил предприниматель Юрий Чичоян. Здание будет сочетать минимализм, функциональность и экологичные материалы.

Ожидается, что заведение станет привлекательным местом отдыха для горожан, предлагая современный дизайн и комфортную атмосферу.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кга, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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