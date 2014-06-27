"Стародеревенский гангстер" с игрушечными пистолетами задержан в Ленобласти

Мужчина угрожал прохожим и покупателям магазина пластиковым оружием.

Полицейские Всеволожского района задержали 44-летнего местного жителя, который угрожал прохожим и покупателям магазина игрушечными пистолетами. Инцидент произошел вечером 15 ноября на Верхней улице в Старой Деревне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 20:30 поступило сообщение о двух мужчинах, которые приставали к прохожим на детской площадке, угрожая оружием. Одного из них, находившегося в магазине у дома 16 по Верхней улице, удалось задержать. При нем оказались два пластиковых пистолета.

Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Нарушитель мог быть привлечен по статье о хулиганстве, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Фото: Piter.TV