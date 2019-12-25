  1. Главная
На побережье Финского залива галстучник обзавелся миксером
Сегодня, 8:59
Пернатый погружает лапку в ил и начинает трясти ей.

В Ломоносовском районе Ленобласти на побережье Финского залива галстучник обзавелся миксером. Когда эти птицы голодают, они начинают вибрировать одной из своих лапок. Пернатый погружает лапку в ил и начинает трясти ей, сообщил биолог Павел Глазков. 

Вибрирующие движения вынуждают мелких животных двигаться в субстрате, что и выдает их местонахождение. Этим пользуется кулик, извлекая клювом очередную добычу. 

Галстучник маленький кулик размером чуть больше воробья. Свое название получил за вертикальную черную полоску на груди, которая напоминает галстук. Питаются эти кулики всевозможными беспозвоночными животными: водными жучками, моллюсками и мелкими рачками. 

Павел Глазков, биолог 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

