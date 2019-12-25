Пернатый погружает лапку в ил и начинает трясти ей.

В Ломоносовском районе Ленобласти на побережье Финского залива галстучник обзавелся миксером. Когда эти птицы голодают, они начинают вибрировать одной из своих лапок. Пернатый погружает лапку в ил и начинает трясти ей, сообщил биолог Павел Глазков.

Вибрирующие движения вынуждают мелких животных двигаться в субстрате, что и выдает их местонахождение. Этим пользуется кулик, извлекая клювом очередную добычу.

Галстучник маленький кулик размером чуть больше воробья. Свое название получил за вертикальную черную полоску на груди, которая напоминает галстук. Питаются эти кулики всевозможными беспозвоночными животными: водными жучками, моллюсками и мелкими рачками. Павел Глазков, биолог

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга в пруду Таврического сада нашли мертвую утку.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре