Редкие чернозобые гагары отдыхают на Ладожском озере

На Ладожском озере в Ленобласти отдыхают чернозобые гагары, которые могут лаять, выть, каркать, кукукать и даже говорить человеческим голосом. В нашем регионе они гнездятся на труднодоступных лесных водоемах, рассказал биолог Павел Глазков 14 ноября.

Пернатые появляются у нас лишь во время пролета – весной и осенью.

Осенью, во время пролета, птицы молчаливы. Сейчас им не до пения. Гагары неслучайно остановились именно в этом месте Ладожского озера. Здесь вода в буквальном смысле вскипает от количества мелкой рыбы – основной добычи этих пернатых. Так что гагарам есть чем поживиться – и дальше в путь по указанному природой маршруту. Павел Глазков, биолог

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре