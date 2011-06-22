  1. Главная
Редкие чернозобые гагары отдыхают на Ладожском озере

Пернатые появляются у нас лишь во время пролета – весной и осенью.

На Ладожском озере в Ленобласти отдыхают чернозобые гагары, которые могут лаять, выть, каркать, кукукать и даже говорить человеческим голосом. В нашем регионе они гнездятся на труднодоступных лесных водоемах, рассказал биолог Павел Глазков 14 ноября. 

Осенью, во время пролета, птицы молчаливы. Сейчас им не до пения. Гагары неслучайно остановились именно в этом месте Ладожского озера. Здесь вода в буквальном смысле вскипает от количества мелкой рыбы – основной добычи этих пернатых. Так что гагарам есть чем поживиться – и дальше в путь по указанному природой маршруту. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: лоси начали сбрасывать рога в Ленобласти. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

