Лоси начали сбрасывать рога в Ленобласти

В Ленобласти у лосей закончился гон, и самцы начали сбрасывать рога. Они были нужны женихам исключительно для выяснения отношений с соперниками и демонстрации себя перед невестами, рассказал биолог Павел Глазков.
В мою видеоловушку попался один из таких в прошлом рогоносцев. От былого мужского величия у него остались лишь отметины на голове.
Павел Глазков, биолог
Первыми, в середине ноября, рога сбрасывают взрослые самцы. Чем моложе лоси, тем дольше ходят с рогами – до второй половины декабря.
Фото: Telegram / Каждой твари по паре
