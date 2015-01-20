  1. Главная
Лоси начали сбрасывать рога в Ленобласти
Они были нужны женихам исключительно для выяснения отношений с соперниками и демонстрации себя перед невестами.

В Ленобласти у лосей закончился гон, и самцы начали сбрасывать рога. Они были нужны женихам исключительно для выяснения отношений с соперниками и демонстрации себя перед невестами, рассказал биолог Павел Глазков. 

В мою видеоловушку попался один из таких в прошлом рогоносцев. От былого мужского величия у него остались лишь отметины на голове. 

Павел Глазков, биолог 

Первыми, в середине ноября, рога сбрасывают взрослые самцы. Чем моложе лоси, тем дольше ходят с рогами – до второй половины декабря. 

Ранее на Piter.TV: из-за теплой осени цапли отказываются улетать с Сестрорецкого разлива. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

