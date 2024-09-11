  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:59
73
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из-за теплой осени цапли отказываются улетать с Сестрорецкого разлива

0 0

Основные условия для проживания этих пернатых – незамерзающая вода и кормовая база.

Биолог Павел Глазков рассказал, что из-за аномально теплой осени серые цапли отказываются улетать с Сестрорецкого разлива. Обычно зимуют они в Западной Европе или Африке. 

Основные условия для проживания этих пернатых – незамерзающая вода и кормовая база. Если бы водоемы в нашем регионе не замерзали, то большинство водоплавающих птиц оставались зимовать. Питаются цапли земноводными, мышевидными грызунами и даже птенцами других пернатых, хотя основной их едой является рыба. 

Ранее на Piter.TV: в "Сосновке" засняли трехпалого дятла в желтой шапочке. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

Теги: сестрорецкий разлив, цапли
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии