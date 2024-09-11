Из-за теплой осени цапли отказываются улетать с Сестрорецкого разлива

Основные условия для проживания этих пернатых – незамерзающая вода и кормовая база.

Биолог Павел Глазков рассказал, что из-за аномально теплой осени серые цапли отказываются улетать с Сестрорецкого разлива. Обычно зимуют они в Западной Европе или Африке.

Основные условия для проживания этих пернатых – незамерзающая вода и кормовая база. Если бы водоемы в нашем регионе не замерзали, то большинство водоплавающих птиц оставались зимовать. Питаются цапли земноводными, мышевидными грызунами и даже птенцами других пернатых, хотя основной их едой является рыба.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре