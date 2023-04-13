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На мелководье КЗС Петербурга временно поселились цапли
Сегодня, 9:21
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На мелководье КЗС Петербурга временно поселились цапли

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Некоторые птицы, которые гнездятся на дамбе, занесены в Красную книгу РФ.

Перед дальним перелетом на зимовку на мелководье Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга охотятся и набираются сил белые цапли. В конце лета они останавливаются в плавнях акватории Финского залива у острова Котлин, сообщили в пресс-службе дамбы 11 сентября. 

Плавни залива – идеальная среда обитания для многих видов околоводных пернатых. В них также можно встретить чаек, крякв, лысух, лебедей и крачек. Некоторые птицы, которые гнездятся на КЗС города, занесены в Красную книгу РФ. 

В настоящее время Комплекс защитных сооружений не только обеспечивает надежную защиту Санкт-Петербурга от наводнений, но и способствует сохранению и развитию местной флоры и фауны, искусственный риф в Финском заливе стал домом для многих представителей различных видов растительного и животного мира. 

Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом видеоловушка засняла одинокого кабана. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга

Теги: кзс петербурга, цапли
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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