Серые цапли прилетели к петербургской дамбе в преддверии осени

Пресс-служба Комплексных защитных сооружений (КЗС) Петербурга сообщила, что в конце лета, в зоне мелководья поблизости от дамбы Д-3, поселились серые цапли.

Перед осенними миграциями на юг эти красивые птицы прибывают сюда, чтобы пополнить запасы энергии и подготовиться к дальней дороге. Мелководные участки Финского залива, расположенные вдоль дамб КЗС, предоставляют птицам благоприятные условия для временного пребывания, прокомментировали в ведомстве.

На сегодняшний день вблизи комплексов зарегистрировано наблюдение за 47 видами птиц, из которых 21 вид регулярно устраивает здесь свои гнезда.

Жителям Кронштадта и Петербурга настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность во время пеших прогулок и водных экскурсий: важно не беспокоить птиц, поскольку для них это важное время подготовки к длительному путешествию, а для наблюдателей — прекрасная возможность снова увидеть редких пернатых перед предстоящими зимними месяцами.

Видео: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)