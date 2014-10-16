В Рощино состоялся футбольный матч между местной командой и сборной артистов Петербурга

Открыл праздник глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В Рощино состоялся футбольный матч между местной командой и сборной артистов театров и кино Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Соревнования проходят на протяжении нескольких лет в августе. В этом году товарищеская встреча прошла в четвертый раз. Открыл праздник глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В команде Рощино – дети из спортивных секций посёлка, а также любители. В сборной артистов – представители театральной сферы Петербурга. Матч закончился со счетом 2-2.

В продолжение дня на стадионе "Рощино Арена" состоялся концерт солистов Рощинского центра культурного досуга и солиста Мариинского театра Олега Лосева.

Стадион "Рощино-Арена" был построен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Теперь в планах: возвести крытую ледовую арену, увеличить трибуны до 1500 зрителей, заменить газон на футбольном поле на покрытие с подогревом.

В Выборге 1 сентября завершился фестиваль "Окно в Европу".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО