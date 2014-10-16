В Выборге завершился фестиваль "Окно в Европу"

В числе почетных гостей были глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов.

В Выборгском замке 1 сентября прошла торжественная церемония закрытия XXIX кинофестиваля "Окно в Европу". В числе почетных гостей были глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Главный приз конкурса игрового кино получила картина "Продление жизни" режиссера Дмитрия Фальковича.

Специальный приз жюри достался фильму и двум актерам:

- "Второе солнце" режиссера Рината Ташимова – "За многообещающий восход".

- Елена Морозова (фильм "Первый снег" Наталии Кончаловской) – "За талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира".

- Дайнюс Гавенонис (фильм "Белый кит" Татьяны Федоровской) – "За красоту и мощь".

Приз за лучший сценарий получили Галина Уразова и Наталья Кудряшова ("Капкан").

Со всеми итогами фестиваля можно ознакомиться на сайте.

За шесть дней работы XXIX фестиваля "Окно в Европу" зрители увидели более 100 отечественных фильмов.

Также накануне Выборгский район отметил День знаний.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО